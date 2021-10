Las 'terrrazas covid' tienen los días contados en el centro de Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís , ha asegurado este miércoles que van a reconocer en la normativa que están estudiando la "situación de saturación de determinadas zonas" por las terrazas para "no tratarlas igual" que otras que no están tensionadas.

"Vamos a reconocer la situación de saturación de determinadas zonas para no tratarlas igual que otras que no están tensionadas. Lamento que los trámites burocráticos no puedan ser más ágiles. Sus peticiones van a ser consideradas y con toda seguridad van a ser plasmadas y transcritas", ha asegurado.