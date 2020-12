Una víctima del 17-A: “Mi hijo de 4 años vio morir a su padre, odia a los musulmanes”

La reanudación del juicio en la Audiencia Nacional a dos presuntos integrantes de la célula yihadista, Mohamed Houli y Driss Oukabir , y un supuesto colaborador, Said Ben Iazza , acusados de participar en la preparación de los atentados de Barcelona, mediante un atropello múltiple con una furgoneta, y Cambrils (Tarragona), que dejaron un total de 16 muertos y 140 heridos ha vuelto a poner al descubierto la falta de humanidad de los terroristas y las devastadoras consecuencias que ese día ha dejado en las familias que vieron morir a sus seres queridos en cuestión de segundos.

La testigo ha reconocido que desde ese día está siendo tratada por problemas psicológicos, algo que tamb afecta a su hijo que, a día de hoy, "odia a los musulmanes". No en vano, uno de ellos con solo 4 años tiene grabadas a sangre y fuego en su mente las imágenes de la muerte de su padre. "Lo recuerda todo".

Tanto él como ella han tenido que realizar sesiones de psicoterapia y neuropsiquiatría que les ha ofrecido el Estado italiano. No obstante, ha aclarado que no ha sido reconocida como víctima del terrorismo aunque ha recibido una indemnización de 250.000 euros a repartir entre ella y sus hijos.