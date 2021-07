Toni Cantó critica a Yolanda Díaz y sus palabras se vuelven en su contra por un error ortográfico

Su mensaje, no obstante, levantó la polémica y las críticas, ya que el director de la Oficina del Español escribió mal el término. Puso 'matría', con tilde', en lugar de 'matria'. Su mensaje no tardó en recibir cientos de respuestas. "Es "matria", sin tilde. Como director de la Oficina del Español, no te puedes permitir esos errores ortográficos", respondía un usuario.