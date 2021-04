Toni Cantó y Agustín Conde se quedan fuera de la lista del PP de Madrid

La Fiscalía solicitó ayer mantener a sendos candidatos fuera de la lista del PP al no reunir los requisitos que establece la Ley electoral madrileña para poder ser elegibles. En las alegaciones se sigue el criterio del juez de lo Contencioso-Administrativo que acordó apartarles al no cumplir con los requisitos de empadronamiento previo al cierre censal, fijado el 1 de enero de 2021.

Antes de que el juez acordara excluir a sendos candidatos, la Junta Electoral Provincial validó la candidatura de Ayuso al haber aportado Cantó y Conde sus DNI constando ambos domicilios en Madrid. Pero el juez entendió a instancias de un recurso del PSOE que ambos empadronamientos no cumplían con la normativa en base a que la Ley madrileña establece que no puede presentarse "quien no esté domiciliado en Madrid antes del 1 de enero de 2021".

Así se fue de Ciudadanos

"Madrid es esencial, es el eje de la libertad y de la prosperidad económica. Debemos empezar manteniendo la Comunidad de Madrid y luego ganando el poder para el centro derecha en la Moncloa. Para que eso pase yo he pedido, pero no se ha permitido que se vote, que no podemos ir solos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, sino que tenemos que ir junto al Partido Popular", defendía Cantó el día que abandonó Ciudadanos. "Y en cualquier caso con quién no podemos ir es con Ignacio Aguado, que es una de las principales razones por las cuales ese Gobierno se ha roto" señalaba antes de saber que Aguado no sería cabeza de lista por Ciudadanos. "Obviamente dimito" añadía Toni Cantó entre lágrimas. Era un nuevo abandono de un partido como ya hizo de Ciudadanos por Torrelodones y UPyD. Cantó siempre ha defendido aun no estando en las listas haría campaña por Ayuso al considerar clave Madrid para sostener la economía y la libertad ante un Gobierno al que Cantó considera totalmente nocivo para el país.