Ayuso coloca a Toni Cantó en el número cinco de sus listas, por encima de algunos consejeros

Cantó, uno de los dirigentes que más ha criticado públicamente la estrategia seguida por Ciudadanos a raíz de las elecciones catalanas , anunció hace once días que dejaba sus cargos en la formación 'naranja', renunciaba a su acta de diputado y dejaba la política. "Sólo me planteo ahora llamar a mi representante para empezar a trabajar de lo mío dentro de poco", dijo en su momento. Este será el cuarto cambio de partido de Cantó que considera que ahora debe apoyar a la opción de centro derecha que más posibilidades tiene de ganar.

El PP niega malestar por Cantó

"No hay ningún tipo de problema, es una decisión política su incorporación y esto ya lo ha avanzado el PP de Madrid", ha recalcado al tiempo que ha negado que haya malestar entre Génova y la presidencia de la Comunidad en torno al encaje de Cantó en la lista de la candidata. No me consta que haya ese malestar y personalmente me gusta (el fichaje de Toni Cantó) porque todo lo que sea sumar y aportar es positivo, para el PP y para consolidar el proyecto de centro derecha que España necesita como alternativa a Sánchez en la Moncloa", ha señalado Gamarra que ha incidido en que para que esta alternativa sea posible y real "el proyecto del PP tiene que ampliarse y sumar mucha gente.