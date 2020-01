Torra deja en manos del Parlament su inhabilitación y reta a la justicia española

¿Están dispuestos a respetar la voluntad democrática y la soberanía del Parlament o pretenden estar con el autoritarismo de unos señores de Madrid que son la Junta Electoral? Es lo primero que ha dicho Torra ante la decisión de la Junta Electoral de inhabilitarle. " Sois vosotros los dipositarios de la soberanía de los ciudadanos de Catalunya. No os pido ninguna adhesión personal. Os pregunto si consideráis la resolución legítima", ha lanzado Torra al Parlament. " No lo permitiré si así lo decide este Parlament".

"Diputados y diputadas, tenemos que decir basta. Tenemos que evitar la degradación de las instituciones", ha señalado Torra que cree que la Junta Electoral Central ha dado un golpe de Estado. Pese a todo recurrirá a todas las instituciones. Torra ha calificado el marco constitucional como una jaula para los catalanes. "Me pongo a disposición del Parlament para continuar avanzando si está dispuesto a no claudicar ante la represión" ha señalado Torra.

La resolución de la JEC se produce tras la petición de PP y Cs y Torra les ha exigido no tener "miedo a la palabra, del combate democrático", y ha recordado que durante el tiempo en el que el independentismo no tenía mayoría parlamentaria, los grupos que lo defendían respetaron el marco democrático. En ese sentido ha recordado la moción de censura presentada por Cs que el Parlament rechazó: "Pero no era suficiente y había que buscar aquel organismo político y politizado que tienen siempre apunto para el castigo a la carta: la JEC". "Yo me debo a este parlamento. Solo reconozco a esta Cámara la capacidad de retirarme la confianza que me dio", ha zanjado.