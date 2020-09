Torra recomienda no viajar a Madrid y pide a Ayuso que no permita salir de la Comunidad

No descarta cerrar parques infantiles

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado este lunes que el Ejecutivo catalán se plantea cerrar parques infantiles si la incidencia del coronavirus no baja , y ha vuelto a apelar a la responsabilidad y solidaridad ciudadana: "No vamos bien", ha dicho.

Priorizar teletrabajo

El presidente de la Generalitat ha llamado a priorizar el teletrabajo y "no bajar la guardia" en las reuniones sociales, que ha recordado que deben ser de menos de un máximo de 10 personas. Torra ha dicho que si no se reduce la incidencia, la Generalitat se está planteando medidas que no quiere tomar como sería la de cerrar parques infantiles, no por culpa de los niños, sino por las "aglomeraciones" que se producen en estas zonas.