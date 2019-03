Millo desvela la trampa del fairy y que Junqueras apostó por la Dui por postureo

El ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha explicado hoy que Puigdemont le dijo en una de sus conversaciones que "no podía dar marcha atrás" y Junqueras le confesó que no era partidario de ir " tan deprisa" pero que otros miembros de su Gobierno tenían que hacer " un esfuerzo para demostrar que eran independentistas" , incluso más que él.

"Me encontré una silla vacía porque no había respuesta a nada que no fuera permitir cometer un acto ilegal que era la convocatoria de un referéndum...Dediqué mucho esfuerzo a persuadirle de un planteamiento a mi entender suicida y que iba a fracturar. Su respuesta me dejó preocupado: "Yo ya no puedo dar marcha atrás...Voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando", ha relatado sobre sus conversaciones con el expresident Puigdemont. Millo también ha sido tajante al reconocer que hubo violencia el 1-0 en los colegios. "Pude ver dedos rotos, pude ver fractura de pierna, pude ver un chaleco antibalas rajado...y esto con una uña no se puede hacer", ha explicado. En este momento del interrogatorio ha tenido que intervenir el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha pedido a los asistentes que evitaran "murmullos y sonrisas irónicas".