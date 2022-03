Hasta allí llegan furgonetas hasta los topes de ayuda, que regresan cargadas de vida. Aunque después de la alegría inicial de haberlos podido sacar, también se sufre la impotencia de no haber podido hacer más. Un miembro de la ONG Heart to Heart lamenta que "no somos capaces de transportarlos a todos". Al final, un simple abrazo de reencuentro compensa los miles de kilómetros.