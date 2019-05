Jordi Sànchez a un miembro del Govern el 20-S: "Trapero está loco, saca a los Mossos de aquí", según un testigo

Ha explicado que tras recibir esta orden, decidió intentar llegar hasta la puerta de la sede económica para ver cuántos efectivos necesitaría y que para ello se introdujo en el cordón formado por los voluntarios de la ANC . Si bien, ha apuntado que este pasillo humano era de menor longitud de lo que le habían comunicado y que no fue muy eficaz por la presión ejercida por los manifestantes.

"Es un rechazo de la gente concentrada, lanzamiento de botellas, el cordón empieza a desaparecer por la presión de los concentrados y vence el cordón. Comuniqué que el cordón no estaba hecho por donde habían dicho y que no me permitía acceder hasta la Consejería de forma pacífica a través del cordón", ha descrito.