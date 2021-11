Última hora del coronavirus: Australia reabre sus fronteras después de más de un año de restricciones

09:01 H La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psak, da positivo por coronavirus

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dado positivo por coronavirus, según ha revelado este domingo la propia Presidencia de Estados Unidos. "El miércoles, en coordinación con la dirigencia de la Casa Blanca y su equipo médico, tomé la decisión de no viajar con el presidente debido a una emergencia familiar por un positivo por COVID-19 en mi famila", ha explicado la propia Psaki en un comunicado. Psaki se puso entonces en cuarentena y dio negativo el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Pero este domingo ha dado positivo por COVID. "No he tenido contacto estrecho en persona con el presidente ni otros altos cargos del personal de la Casa Blanca desde el miércoles y he dado negativo durante cuatro días tras el último contacto", ha explicado.