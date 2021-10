Última hora del coronavirus: Estados Unidos supera los 700.000 fallecidos

09:55 H India aplicará una cuarentena más estricta a los viajeros de Reino Unido en respuesta a las medidas británicas

India aplicará una cuarentena obligatoria de 10 días a los viajeros de Reino Unido en respuesta a las estrictas medidas de los británicos, que no reconocen las vacunaciones del país asiático y por tanto exigen también hacer cuarentena durante 10 días a los viajeros de la excolonia.

Según fuentes citadas por el medio 'The Times of India', las nuevas restricciones se aplicarán a ciudadanos británicos estén o no vacunados. Estas incluyen la necesidad de realizarse tres pruebas PCR para detectar la covid: una al menos 72 horas antes de la partida, otra el día de la llegada a India y otra a los ocho días. Las medidas son un reflejo de las adoptadas por las autoridades británicas, que exigen 10 días de cuarentena y la realización de dos pruebas PCR para detectar la enfermedad.