Última hora del coronavirus: se elimina la mascarilla en exteriores y en los recreos de los colegios

07:07 H Un estudio concluye que tratar el Covid con plasma convaleciente "no es efectivo"

La Fundació Lluita contra la Sida y el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol --Can Ruti-- han explicado que el tratamiento con plasma convaleciente contra la Covid-19 que estaban ensayando "no es efectivo" tras realizar un estudio. En un comunicado, han concluido que administrar plasma convaleciente con títulos altos de anticuerpos a pacientes con Covid leve en los primeros siete días de síntomas no reduce la progresión a enfermedad grave ni la hospitalización.

Este tipo de inmunoterapia pasiva que se ha probado tampoco tiene un efecto sobre la carga viral, según los resultados publicados en 'Lancet Respiratory Medicine'. El estudio ha contado con la participación de 376 voluntarios no hospitalizados catalanes, a los que a la mitad se les administró una infusión intravenosa de plasma convaleciente, y a la otra mitad un placebo.

A través de un seguimiento médico durante 60 días, se demostró que no había "diferencias significativas" en la tasa de hospitalizaciones (12% en el grupo experimental y 11% en el placebo), ni en la reducción de la carga viral a siete días, duración de los síntomas, necesidad de ingreso en UCI o parámetros inflamatorios pronósticos en sangre.

La investigadora principal del estudio, Andrea Alemany, ha afirmado no obstante que los resultados "no descartan definitivamente el uso de esta terapia que todavía podría ser efectiva si se mejora la dosis y la afinidad de los anticuerpos y los procedimientos para procesar el producto".

Un producto con una mayor cantidad de anticuerpos y que éstos fueran específicos para la variante circulante "podría incrementar la eficacia", según ha explicado, apuntando también que es necesario cambiar el procesamiento del plasma para minimizar la degradación de los anticuerpos.

Además de Alemany, el ensayo ha sido liderado por los investigadores de la Fundació Oriol Mitjà y Pere Millat del Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), con la colaboración de varios hospitales, centros de atención primaria y centros de investigación catalanes, y ha contado con financiación de la iniciativa solidaria #JoEmCorono y de Grifols.