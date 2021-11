Última hora del coronavirus: El norte de Austria impondrá un confinamiento a los no vacunados a partir del lunes

07:28 H El norte de Austria impondrá un confinamiento a los no vacunados a partir del lunes

El canciller de Austria, Alexander Schallenberg, ha advertido este jueves de que la posibilidad de confinar a los no vacunados contra la Covid-19 es "probablemente inevitable", en pleno empeoramiento de la situación de la pandemia en el país europeo. Schallenberg ha alertado de que el invierno y la Navidad serán "incómodos" para los que se niegan a inyectarse el inmunizador contra la enfermedad, al tiempo que ha rechazado la posibilidad de confinar también a los que sí se han vacunado. "No veo bien que dos tercios pierdan libertad porque un tercio está dudando", ha remarcado, antes de explicar que es una cuestión de "solidaridad", que confinar a los vacunados "destruiría el incentivo para vacunarse" y tampoco está bien visto "desde un punto de vista democrático", donde "la mayoría sería tomada como rehén por la minoría", ha recogido el diario 'Die Presse'.

Schallenberg ha reconocido que un confinamiento para los no vacunados es una "medida muy dura", pero "aparentemente necesaria". Así, ha pedido a la población que acuda a vacunarse y ha lamentado que la tasa de vacunación en Austria es "vergonzosamente baja". El nombre del estado de Alta Austria ya sonaba como candidato para confinar a sus ciudadanos no vacunados por sus altas tasas de contagios, junto a Salzburgo. Tras las palabras del canciller, su gobernador, Thomas Stelzer, ha confirmado que desde el lunes se impondrá un confinamiento a los no vacunados.

"La situación es dramática", ha advertido Stelzer, que ha indicado que se procederá con la medida "siempre que el gobierno federal dé luz verde o cree la base legal". Se espera que las autoridades tomen una decisión definitiva en este sentido este viernes.

Esta medida, pionera en Europa Occidental, tendrá un período de transición de cuatro semanas, durante el cual será suficiente la primera dosis combinada con una prueba de PCR para poder acceder a espacios de ocio y servicios

Mientras, las autoridades sanitarias austríacas han contabilizado este jueves 11.975 contagios de Covid-19, una cifra récord de casos en un día. De ellos, 2.778 se han constatado sólo en Alta Austria, según los datos recogidos por 'Der Standaard'. Austria, donde se han registrado más de 900.000 casos y más de 11.500 fallecidos, cuenta con algo más del 40% de su población con la pauta completa de vacunación contra la Covid-19.