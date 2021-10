Última hora del coronavirus: los niños serán los primeros en quitarse la mascarilla en el colegio, según Argimon

10:31 H Un estudio apunta que las variantes Delta y Delta Plus podrían ser resistentes a algunos anticuerpos

Un equipo de investigadores del Centro Alemán de Primates - Instituto Leibniz para la Investigación de Primates de Göttingen han investigado por qué la variante Delta del SARS-CoV-2, el virus que provoca la covid, se propaga con tanta eficacia y si los virus Delta Plus son más peligrosos.

En su trabajo, publicado en la revista ‘Cell Reports’, pudieron demostrar que Delta y Delta Plus infectan las células pulmonares con mayor eficacia que el virus original. Además, uno de los cuatro anticuerpos utilizados para tratar la covid no fue eficaz contra Delta, y Delta Plus fue incluso resistente contra dos anticuerpos terapéuticos.