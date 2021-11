Última hora del coronavirus: Los contagios en España se duplican en tres semanas

07:23 H El riesgo de estar crítico por covid es casi 19 veces superior si no se está vacunado

El riesgo de ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital por coronavirus es casi diecinueve veces superior entre las personas que no se han vacunado contra el covid-19, según revelan datos de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana relativos a la incidencia de la pandemia durante las últimas cuatro semanas.

Según Sanidad, hasta mediados de este mes de noviembre se ha contabilizado que hay en la región un total de 467.151 personas mayores de 12 años que aún no se han vacunado. Entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre hubo 31 ingresos en UCI por covid, 21 no vacunados y 10 vacunados (con pauta completa), que suponen en el primer caso una proporción de 4,5 casos por 100.000 habitantes y, en el segundo, de 0,24 casos por 100.000 habitantes. De los 31 ingresos, 24 son hombres (15 no vacunados) y 7 mujeres (6 no vacunadas). Por edades, el 67,8 % tiene entre 50 y 69 años.

También hubo 136 ingresos en planta por covid, de los que 60 no estaban vacunados y 76 estaban vacunados. La proporción en el primer caso es de 12,8 casos por 100.000 habitantes y en el segundo, de 1,9 casos por 100.000 habitantes, por lo que el riesgo de ingresar en un hospital por covid es casi 7 veces superior entre los no vacunados. Además, de los 136 ingresos, 64 son hombres (25 no vacunados) y 72 mujeres (35 no vacunadas), y por edades, el 39 % tiene entre 50 y 69 años.