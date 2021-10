Última hora del coronavirus: La vacuna de Pfizer, altamente efectiva en adolescentes contra la variante Delta

El puente del Pilar tiene su efecto en los contagios por covid que sube en doce comunidades

Empeoran las cifras del coronavirus en España, el indicador de incidencia acumulada (IA) se ha situado este miércoles en los 43,15 casos por 100.000 habitantes, tras un aumento de más de un punto en el último día. La misma tendencia se puede observar en la IA a siete días, clave para detectar cambios rápidos de tendencia, que también sube casi cuatro puntos respecto al martes (23,19). Esta última cifra, ya que es menor de 25, sigue corroborando que España es aun un país con riesgo bajo en cuanto al Covid-19. Por otro lado, la vacuna de Pfizer/BioNTech es altamente efectiva en adolescentes, según un estudio centrado en la variante delta del SARS-CoV-2 y que muestra que en los jóvenes totalmente vacunados el riesgo de enfermedad sintomática disminuyó un 93% en comparación con los no vacunados. El trabajo se publica en la revista The New England Journal of Medicine con datos de población adolescente de Israel, y su responsable es el Instituto israelí de Investigación Clalit, en colaboración con la Universidad de Harvard (Estados Unidos).