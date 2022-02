Última hora del coronavirus: España vacuna con pauta completa a más del 90% de la población mayor de 12 años

07:16 H Expertos no ven oportuno quitar mascarilla en interiores, puede haber repunte

No es el momento oportuno para eliminar el uso de las mascarillas en interiores, ni ahora ni en el corto plazo. Intensivistas y epidemiólogos coinciden en que no hay que arriesgarse porque el virus sigue circulando y en Carnavales y Semana Santa es esperable un pequeño repunte. Lo explica a Efe el coordinador de covid de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y epidemiólogo, Vicente Martín, quien considera que quitar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores tiene que ir ligado a que no haya transmisión comunitaria y la incidencia acumulada se mantenga por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes.

Mientras la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez, coincide en que quitar la mascarilla "no es algo de hoy para mañana, hay que esperar" y ahora el trabajo descansa en valorar cuál debe ser ese límite, "y eso no se hace eligiendo un número al azar, sino que hay que ver qué incidencia no es un problema para la salud de la población".

También el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), Álvaro Castellanos, se decanta por seguir usando la mascarilla en interiores porque sigue habiendo riesgo de contraer enfermedad grave en el grupo de personas vulnerables y aquí cita a los mayores de 65 años, a los no vacunados, los inmunodeprimidos, los trasplantados, los crónicos y las personas con enfermedades cardiovasculares.