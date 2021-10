Última hora del coronavirus: Las vacunas protegen ante la variante delta, pero no frenan la transmisión doméstica del covid

07:08 H Las vacunas protegen ante la variante delta, pero no frenan la transmisión doméstica del coronavirus

Los preparados contra el coronavirus reducen el riesgo de infección ante la variante delta, pero los inmunizados con la pauta completa aún pueden transmitir el virus a convivientes vacunados y no vacunados, según revela un estudio publicado este jueves en 'The Lancet'. Así lo demuestra un análisis efectuado entre septiembre de 2020 y de 2021 en el Reino Unido con 621 participantes identificados a través del sistema de rastreo británico como positivos con enfermedad leve o asintomáticos. Asimismo, los autores registraron información demográfica y de vacunación de los inscritos, al tiempo que les hicieron pruebas PCR diarias para detectar el Covid, independientemente de que presentasen síntomas o no.