Últimas noticias en directo sobre el volcán de La Palma: el delta de lava gana nueve hectáreas al Océano Atlántico

07:47 H Los vecinos de la costa de Tazacorte siguen confinados un día más

La nube de gases tóxicos que ha provocado la lava al caer al mar ha obligado a mantener el confinamiento de los barrios de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, todos ellos situados en la costa el municipio de Tazacorte. Hasta que los expertos no hagan hoy un análisis de la calidad del aire no sabrán si podrán salir de casa o no.