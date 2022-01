¿Examinarse con COVID? Hay universitarios que ocultan su positivo para evitar perder el examen y confinarse

Las universidades afrontan sus exámenes con 1.092 positivos entre alumnos, profesores y personal administrativo. Los estudiantes han extremado las medidas de prevención porque un confinamiento les privaría de presentarse y muchos centros no repiten la prueba ni ofrecen la alternativa de examinarse online.

Los estudiantes universitarios que -o bien por contagiarse, o por tener que aislarse al ser contacto estrecho y no estar vacunados- no puedan presentarse a los exámenes de enero podrían tener una "segunda oportunidad" para no perder esta convocatoria. Es lo que en este sentido comunicó el ministro de Universidades, Joan Subirats.