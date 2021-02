La vacunación y las PCR permiten la ampliación de las visitas en las residencias: "Sin contacto, no somos personas"

Los encuentros se llevan a cabo en el interior del recinto. Para poder pasar, los familiares se someten a un test de antígenos en la puerta, se les toma la temperatura y además es obligatorio llevar doble mascarilla. Según la Xunta, no es imprescindible que todos los residentes hayan recibido ya la doble vacuna para no penalizar al resto de los internos.

Desescalada asimétrica en las residencias españolas

La rápida bajada de la curva de contagios y de incidencia en España va acelerar una desescalada en todas las comunidades. En las residencias ya se han vacunado a sus trabajadores y usuarios. Sin embargo, hay comunidades donde no se deja aún salir a los residentes ni entrar a los familiares. Eso está generando muchas quejas de mayores y de sus familias que no entienden que se pueda ir a votar o a un mitin, y no a ver a una madre o un padre mayores y aislados desde hace meses.