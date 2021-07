Valtònyc insulta a España tras perder su partido contra Italia en la Eurocopa

El rapero mallorquín Josep Valtònyc , condenado a tres años y medio de cárcel por injuriar al Rey y ensalzar a ETA y a los Grapo en sus canciones, utilizó su cuenta personal en Twitter para insultar a España después de la eliminación de la selección contra Italia en las semifinales de la Euro 2020. En su estilo particular, ávido de polémica, Valtònyc arremete contra la selección porque ya sabe que dará visibilidad.

No es la primera vez que Valtònyc utiliza el fútbol para atacar a España. Ya sucedió en el Mundial 2018 después de que la selección fuera eliminada por Rusia en los penaltis en octavos de final. Entonces escribió: “Me sé de unos cuantos que vuelven para casa y no soy yo”. Acompañó este mensaje con una foto suya en la que aparecía con una camiseta de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.