La variante británica avanza en España

En Andalucía lo tienen claro. Se va consolidando el descenso de la incidencia de la pandemia en la comunidad autónoma, hay que tener " mucho cuidado ", porque "estamos en periodo muy alto todavía de ingresos hospitalarios, el índice de contagiosidad sigue siendo muy alto y estamos muy preocupados con que haya nuevas incidencias de nuevas cepas con nueva virulencia, más capacidad de contagio o menos respuesta a nivel vacunal". De ahí, según ha insistido Jesús Aguirre , en que desde la Junta y el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto se sea "muy prudente" para "no tomar ninguna medida de desescalada hasta que no esté totalmente consolidado el control de la pandemia".

Uno de cada cuatro casos también en Cataluña

"Al final, lo que puede detener o no el virus son las condiciones en las que la persona se puede proteger, aislar y evitar contagiar. Es un tema extremadamente importante, haya o no la variante británica", ha subrayado, añadiendo que algunas personas no pueden aislarse o no ir a trabajar.