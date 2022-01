El vídeo del Hospital Clínic para los que no se vacunan o dicen que lo hagan otros

El Hospital Clínic de Barcelona ha difundido un vídeo en el que un paciente ingresado en la UCI con COVID-19 reconoce su "error" al no haberse vacunado . No es el primer caso que se arrepiente aunque muchos a lo largo del mundo no han podido contarlo o han clamado su error al borde de la muerte ya.

Albert Pérez Novell explica en el vídeo que no se quiso vacunar porque su "vida social se había reducido mucho" y al principio pensaba "que se vacunen los otros" , pero es "un error", ha admitido. "Ahora es vacuna, vacuna o vacuna, tengas 20 o 70. Yo he tenido que aprenderlo de la peor manera posible, que es casi muriéndome", ha afirmado.

Para todos los que no creen que la enfermedad exista o sea peligrosa, o que si eres joven solo será un catarro, y no te tocará a ti, primera lección. El paciente explica que su experiencia ingresado en el hospital le ha visto ver los estragos que causa la covid. "Lo que he visto esta semana aquí es horroroso. Ver una persona joven, alta como un pino, que se va. Ocho días entubado y no reacciona. Podía haber sido yo", reconoce.