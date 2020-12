El vídeo de 44 segundos de la Junta de Andalucía que quita las ganas de salir de fiesta

Las frases que son verdades a veces mortales

"Si te molesta llevar mascarilla...imagina un tubo en la garganta". O "Si echas de menos abrazar a tu mejor amigo... imagino no poder despedirte de él". "Si te asusta que te cancelen un vuelo...imagina que te cancelan tu operación". "Si no puedes vivir sin salir de fiesta...prueba a vivir sin tu madre". "La realidad del covid no solo es molesta, es una verdad muy incómoda, pero es hora de mirarla de frente. Abre los ojos". Cumple tu parte".