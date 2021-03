"Gracias, Ayuso": el vídeo en clave de humor con el que el PP se despide de Iglesias en Moncloa

Aprovechando sus declaraciones, desde su cuenta de Twitter, la formación ha publicado un vídeo utilizando las imágenes de Iglesias entrando en La Moncloa tras su nombramiento como vicepresidente. No obstante, las han revertido y, en lugar de entrar, se ve al vicepresidente salir. "Gracias, Ayuso", han escrito.

Comunismo o libertad: el lema de Ayuso

El anuncio de Iglesias

El líder de Podemos ha explicado que el escenario "ha cambiado por completo" ya que ahora hay un escenario "completamente distinto en el que todo es posible". "Hay que debatir. Que estoy acabado me lo han dicho un montón de veces. No se me caen los anillos por estar donde tengo que estar, salimos a ganar", ha apostillado.