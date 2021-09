Villacarrillo, en Jaén, roza la inmunidad de rebaño: el 90 por ciento del censo tienen la pauta completa

Vacunada la población diana, ahora el siguiente objetivo son los niños. El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha confiado en que a finales de octubre o principios de noviembre ya haya en el mercado una vacuna contra el coronavirus para la población de cero a once años que evite la llegada de una posible "ola pediátrica".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha explicado que la franja de población de cero a once años no ha sido vacunada porque no hay estudios científicos que avalen la eficacia de la vacuna en esas edades, y ha apuntado que Pfizer ya está realizando estudios en algún hospital andaluz que se encuentran en fase tres.