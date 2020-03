Villarejo arremete contra el juez por no excarcelarle por el coronavirus

El excomisario José Manuel Villarejo arremete duramente contra el juez que le mantiene en prisión provisional por el caso Tándem en el recurso de apelación que ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra su decisión de no excarcelarle mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus .

En el extenso recurso de 59 páginas, la defensa de Villarejo, que ejerce el abogado Antonio José García Cabrera, lamenta que no se haya adoptado "ninguna medida para proteger su salud y su vida" por parte del juez Manuel García Castellón, al que acusa de actuar "como si nada estuviera ocurriendo".

Todo ello, "cuando ya debía conocer" que en el centro penitenciario de Estremera (Madrid), en el que está interno, "había personas infectadas ", "contagio que además ya afectaba a su propio módulo". Critica así que, pese a esta circunstancia, el magistrado se permitió afirmar "con total desprecio a los derechos del investigado", que en la petición de excarcelación "no informaba si estaba 'infectado por el virus' -como si él pudiera saberlo-".

El juez también le replicó que tampoco explicaba qué riesgo específico podía tener para su salud su permanencia en prisión "sencillamente porque no existe el riesgo que se alude", conclusión que cuestiona el abogado porque ya en ese momento "se estaban materializando esos riesgos" con infectados en Estremera, funcionarios, internos e incluso un preso fallecido.

La salud del excomisario

Por eso no entiende que el juez llegue a afirmar "que en la prisión tiene menos riesgos que recluido en su domicilio", algo que "ya resulta incalificable", y le afea lo fácil que es hacer esa afirmación "desde la seguridad de nuestros hogares".

Por eso concreta en su recurso que no pide su salida de prisión "para que se le trate de su enfermedad o para que esté mejor tratado cuando ya esté enfermo" sino que lo que pretende "es que se adopten medidas eficaces para disminuir el riesgo".

Propone arresto domiciliario o pulsera telemática

"No puede ser que existiendo medidas alternativas a la privación de libertad" como la prisión domiciliaria o medidas control con pulseras telemáticas "no se le apliquen al investigado quien, a diferencia de otros casos notorios, no tiene condena alguna", expone el abogado aludiendo a otros presos que han pedido su puesta en libertad habiendo sido ya juzgados y condenados, como el extesorero del PP Luis Bárcenas, al que también le fue rechazada la excarcelación.