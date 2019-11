Más bajas en Ciudadanos: Villegas renuncia a renovar sus cargos y De Páramo comunica que deja la política

De Páramo abandona la política

Ya dijo Girauta en su día, a la hora de decir adiós a Ciudadanos que "al marcharse Albert, yo perdí todo interés en seguir haciendo política activa. No me imagino una reunión de ejecutiva sin él. Me metí en esto por él, y me marcho también porque él se marcha". Ahora colabora con Todo es Mentira, el programa de Cuatro.