El volcán de La Palma sigue siendo un monstruo que 'respira' azufre y con zonas a más de 800 grados

La situación del volcán de La Palma ya permite acercarse en condiciones de seguridad . Ya la lava no corre kilómetros y kilómetros arrasando con todo como hace un mes. Ahora es un mar de cenizas, humo y mucho ruido, porque el 'monstruo' no se ha dormido del todo y ahora 'respira' azufre y dióxido de carbono.

Del volcán aún emana azufre y dióxido de carbono. La actividad, aunque mucho menos voraz que en los meses anterior puede verse desde lejos. Un equipo de investigadores toma muestras de esos compuestos químicos que aún emite el penacho del cráter principal y comprueban la temperatura. "Hay zonas que siguen por encima de los 800 grados, dice Pedro Hernández que advierte de que no hay que tener miedo, pero sí estar alertas.

"Lo importante no es estar alarmados, sino alerta y preparados es lo que hay que aprender de esta lección, porque aunque hoy el volcán de Cumbre Vieja cumple un mes oficialmente apagado el monstruo todavía no se ha dormido.