El volcán reaviva el turismo en La Palma en el puente del 1 de noviembre

Con mascarillas, gafas e incluso prismáticos. Ir y venir de maletas con llegada masiva de turistas por aire y por mar, tanto desde la península, como desde el resto del archipiélago canario. El final de un recorrido que cada vez se nota más en hoteles y restaurantes. Estampa de un turismo que lejos de algunas actitudes, se muestra solidario. Conscientes del dolor y de las necesidades económicas en una isla que no es la misma desde hace 41 días.

La portavoz del Comité Científico indicó en rueda de prensa que la erupción fisural del volcán de Cumbre Vieja continúa con su mecanismo estromboliano y el Índice de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés) se mantiene en el nivel 2 . Asimismo, continúa el mismo patrón de comportamiento que en los últimos días, mientras que la morfología del cono no ha cambiado en las últimas 24 horas, aunque puede cambiar.

María José Blanco señaló que la colada más al sur que ayer rebasó a la colada 3 sigue moviéndose sobre terreno no afectado por coladas de lava anteriores y en las últimas 24 horas ha avanzado unos 1.500 metros, situándose en paralelo al dedo lávico que alcanzó Las Hoyas sin llegar al mar. Además, apuntó que siguen activos varios centros en el cono emisor principal pero no se prevé la aparición de ningún centro emisor que no sea cercano al cono actual. La altura medida hoy de la columna eruptiva es de 4.000 metros.