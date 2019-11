Votos en blanco, nulos y abstención: en qué se diferencian y cómo afectan al recuento

Voto nulo

Estos votos se consideran como "voto emitido no válido" y no cuentan para realizar el reparto de escaños, por lo que no benefician ni perjudican a nadie.

Voto en blanco

Se considerarán voto en blanco aquellos sobres del Congreso que no contengan ninguna papeleta . En el Senado a esta opción se suma otra, la de no señalar ningún candidato con una 'x'.

Abstención

La abstención es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, este no se suma y no afecta a los resultados.