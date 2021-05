La exalcaldesa de Madrid Ana Botella, del Partido Popular, recibirá la Medalla de Honor de la ciudad este sábado, en la celebración de San Isidro, aunque con el 'no' de los socialistas en el Ayuntamiento y la abstención de Vox. Un reconocimiento que también recibirá la que fuera alcaldesa tras ella, Manuela Carmena (Ahora Madrid) , también con la abstención en este caso del grupo municipal de Vox. La proposición ha salido adelante con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Más Madrid, y el voto en contra del PSOE en la votación de la medalla de honor propuesta para la exalcaldesa Ana Botella porque no es más que "un atropello institucional". "Con Ana Botella nunca pude imaginar que se arrastraran tanto palabras como mérito y capacidad", ha alegado la portavoz socialista de Cultura, Mar Espinar .

El PSOE vota 'no' a la medalla para Botella

Las críticas a Más Madrid por apoyar la propuesta han llegado desde las filas de los socialistas. " No puedo silenciar el atropello institucional que se comete hoy al nombrar a Ana Botella merecedora de la medalla . Nunca pude imaginar que se arrastraran tanto palabras como mérito y capacidad", ha espetado Espinar, después de hacer mención al currículo madrileño de quien fuera regidora al "no contar con ningún punto sobresaliente que haya contribuido a la vida de la ciudadanía".

Mar Espinar ha indicado que en el expediente que se acompaña a la propuesta de reconocimiento "se habla de su vida, de su familia, de las ONGs en las que colabora pero prácticamente no se nombra nada de su etapa como alcaldesa, salvo que descubrió, entiendo que ella no directamente, los restos de Cervantes".



"Tan escandaloso saben ustedes (a la bancada del PP) que es promocionar a la señora Botella que han tenido que echar mano de Manuela Carmena, una alcaldesa elegida en las urnas y que se diferenció en todo con la señora Botella. Han intentado blanquear su gestión ensuciando la de Carmena y les habla alguien nada sospechosa de ser fan de Manuela Carmena", ha señalado Espinar.



La socialista ha remarcado que en el expediente "se obvia la venta de viviendas sociales a un fondo buitre, no se dice nada de la gestión que hizo de las basuras o del arbolado, que tantos problemas ha generado años después. O del fracaso olímpico y los costes para el Ayuntamiento ni de la cesión de Prado 30 a Emilio Ambasz".