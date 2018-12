'Eres de Vox y no lo sabes’: WhatsApp, la herramienta 'secreta' de Abascal en la campaña andaluza

La sorpresa en la noche electoral andaluza tuvo un nombre propio: Vox . Y un arma secreta que se ha vuelto imprescindible en las elecciones políticas: las redes sociales. Vox cuenta con más de 94.000 seguidores en Instagram , 135.000 seguidores en Twitter y 194.000 en Facebook . Y se ha gastado en la campaña que le ha dado 12 escaños 150.000 euros. A la estela de Trump, el Brexit, Obama y con Facebook en entredicho por las fake news, Santiago Abascal ha usado las redes para expandir un mensaje que se ha visto menos en los medios tradiciones y en especial whastapp . Por ese camino y bajo el lema ‘Eres de Vox, pero no lo sabes’. A través de listas de difusión que permiten enviar varios mensajes a la vez, Vox ha difundido su mensaje.

¿Por qué dice Vox en las redes que todos somos de Vox?

Andreu Casero, experto en comunicación política de la Universidad Jaume I considera que "las redes sociales son un elemento fundamental en las campañas electorales, también para los partidos extraparlamentarios", ya que se han convertido en una " vía de comunicación directa de los partidos , que controlan ellos mismos". No obstante, "a veces se hace un uso de ellas desde el punto de vista democrático cuestionable", fomentando comportamientos "reacciones violentas" o comportamientos "poco cívicos".

El profesor Casero también destaca que existe un uso adecuado de las redes por parte de los partidos. "Para partidos sin representación parlamentaria es una herramienta barata que le permite llegar a donde no habrían llegado de otro modo por la falta de recursos y donde solo llegan los partidos y los medios tradicionales". Es lo que ha ocurrido con Vox, que ha usado el poder de las redes sociales para "movilizar a los votantes y para llegar a la gente que no los conocían, que consumen habitualmente RRSS pero no prensa y tv tradicional". Otra cosa distinta es que el resultado electoral se deba exclusivamente a las redes sociales y su impacto. En este caso Casero señala que ha sido "un buen complemento sustentado en el descontento con los partidos tradicionales".