Vox dice que deja de apoyar al Gobierno andaluz por "la acogida de 13 menas"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz , Manuel Gavira, ha anunciado que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno de PP y Cs que no figure en los acuerdos ya firmados , como el de investidura, los tres presupuestarios o la proposición de ley de tributos cedidos.

Gavira ha respondido así al anuncio de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, sobre la llegada a Andalucía de trece de los menores no acompañados de los centros de protección de Ceuta como medida para ayudar a las autoridades a hacer frente a la llegada de migrantes a la ciudad fronteriza.

"Comenzamos un nuevo tiempo y cualquier iniciativa que no lleve la firma de Vox no será apoyada", ha dicho Gavira en declaraciones al programa "Mesa de Análisis" de Canal Sur, en las que ha subrayado que "en estos momentos el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil" y que "la estabilidad no existe como tal".