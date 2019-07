La última de Vox, llama "acojonado, sinvergüenza y lameculos" a Rivera en sus redes sociales

A Vox no le ha sentado nada bien la crítica del secretario de Organización de Ciudadanos acusándole de paralizar las instituciones y tener como nuevos socios a PSOE y Podemos y la reacción ha sido cuanto menos virulenta. La ristra de insultos en las redes como respuesta alcanza ya nuevas cuotas de zafiedad. No extraña así que los ciudadanos contemplen en el CIS a los políticos como el segundo mayor problema del país por detrás del paro. Rivera ha salido calificado de sinvergüenza, de acojonado y de lameculos. Ahí es nada. No sabemos si contestará también al PP que en Telecinco en boca de Teodoro García Egea, ha señalado que "la única esperanza que tiene la izquierda hoy se llama Vox". Es su único asidero "para poder gobernar alguna comunidad" más, como Madrid o Murcia.