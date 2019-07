El presidente de la Asamblea confirma que no habrá candidato tras el no de Vox a Díaz Ayuso

Vox no apoya la investidura

La portavoz de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este miércoles que no apoyarán la investidura de Isabel Díaz Ayuso (PP) , que tendrá lugar mañana en la Asamblea de Madrid. De esta manera lo ha expresado Monasterio, a los medios de comunicación, después de mantener una reunión con el presidente de la Cámara Autonómica, Juan Trinidad, en la segunda ronda de contactos con los partidos políticos.

Sin embargo, Monasterio ha dejado una puerta abierta a un posible acuerdo, aunque ha criticado que Ciudadanos y PP no les han enviado el documento firmado este lunes por ambos grupos. "No hoy interés real porque estemos en ese acuerdo, sobre todo por parte de Ciudadanos", ha explicado para después añadir que todavía no se ha producido la reunión entre el líder de Vox, Santiago Abascal, con sus homólogos de Ciudadanos y del PP, Albert Rivera y Pablo Casado respectivamente. "Ahí también se demuestra la falta de interés", señaló.