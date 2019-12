Abascal sobre el PP en el reparto de puestos en la Mesa del Congreso: "Es como el que roba televisiones en las inundaciones"

De hecho, ha acusado al partido naranja de pretender tener con ellos una relación "sadomasoquista" . "Nos agreden, dicen que somos incómodos, nos reprueban y luego tenemos que darles uno de nuestros representantes. No estamos por la labor", ha zanjado.

Abascal ha recordado que Vox ha facilitado gobiernos de PP y Ciudadanos en Andalucía, Murcia y la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y se ha preguntado si, además de eso, ahora deben aceptar que les "atraquen". "No estamos dispuestos a ponernos de acuerdo en la injusticia", ha insistido.

Según ha reconocido, esta falta de acuerdo hizo posible que Unidas Podemos cuente con un asiento más en la Mesa del Congreso, pero ha recordado que eso no cambia la mayoría con la que ya contaban el PSOE y los de Pablo Iglesias y por tanto no altera el funcionamiento ordinario del órgano.

Lanza una advertencia a Pablo Casado

"La única diferencia es que hay un señor que no va a cobrar el plus por estar en la Mesa del Congreso", ha resumido sobre un debate que cree que no importa a los ciudadanos pero que sí "va a afectar" a las relaciones de Vox con el PP.