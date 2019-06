Vox rompe la negociación con el PP en la Comunidad de Madrid porque no cumple el acuerdo secreto del Ayuntamiento

Pacto secreto, que nadie hace público

Ayuso , por su parte, confiaba en que habría acuerdo tanto con Ciudadanos como con Vox en la autonomía, ya que avisó que los votantes de estos partidos "no entenderían" que se convocarán nuevas elecciones.

No obstante, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró ayer que no ha tenido "noticias de Vox" desde su última reunión la semana pasada en Cibeles, en la que se hicieron "una serie de propuestas razonables y sensatas". Les pidió no bloquear las negociaciones en el Gobierno regional.