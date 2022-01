Gobierno y CCAA mantienen las cuarentenas en los colegios: de 7 días si son contacto estrecho y no están vacunados

Las aulas deberán mantener ventilación cruzada, los escolares llevarán mascarilla hasta en el recreo y, de momento, no habrá cambios en las cuarentenas: aislarse siete días si son contacto estrecho con un positivo y no están vacunados.

La reunión entre los ministerios de Educación, Sanidad y Universidades con las CCAA parece haberse limitado a tomar la decisión de volver a las clases el lunes y mantener las medidas de precaución hasta ahora (mascarillas, ventilación y cuarentenas). Todo a la espera de la Ponencia de Alertas y la Ponencia de Vacunas. Un borrador de Sanidad apunta la posibilidad de que en Infantil y Primaria no se guarden cuarentenas aunque haya contactos con positivos, estén los niños vacunados o no. La otra novedad de día la ha anunciado el ministro de Universidades, Joan Subirats: si un alumno contagiado no puede acudir a un examen, no perderá la convocatoria y tendrá una "segunda oportunidad"