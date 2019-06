Zapatero acusa de enredar a los que aseguran que ha marcado la hoja de ruta a Sánchez

Zapatero da un paso atrás después de dar dos adelante en el día de ayer. No ha gustado en el PSOE su franqueza a la hora de exponer una hoja de ruta con el independentismo que aunque ahora diga que la gente quiere enredar consistía en una sentencia que no corte el diálogo (Zapatero ha dicho ahora que debe tratarse de un hecho aislado pero no provocar abrir nuevas heridas y ya se sabe lo que piden los independentistas) y en una apuesta por un gobierno con los mismos que auparon a la Moncloa a Sánchez. Dice Zapatero que no quiere ser relator pero ha dejado la hoja de ruta marcada.