Zascas en el Congreso: la cara de Teodoro, Iglesias rey de las cloacas y la guerra de los aplausos en el Congreso

Entró Pedro Sánchez en el Congreso entre una lluvia de aplausos en su bancada. Y Casado se lo recordó con ironía quitando mérito a un acuerdo que considera una enmienda a la totalidad de sis políticas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le reprochaba al PP lo fácil que es lograr acuerdos en Europa y “tan difíciles por no decir imposibles lograrlos aquí en España”. Sánchez acusaba al partido de Pablo Casado “de mimetizarse con la ultra derecha”. Y animaba a los populares a celebrar “el gran éxito que el Gobierno ha logrado para este país”. La bronca no cedió. La guerra de aplausos de las bancadas eran evidentes.

"Anime a su bancada don Teodoro"

No ha faltado la Monarquía en el debate. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado hoy que "la jefatura del Estado no está en cuestión en este país" al ser cuestionada por EH Bildu sobre su apoyo a un referéndum sobre la monarquía. "No está previsto ningún referéndum que lleve a una reforma de la Constitución de esa envergadura", ha dicho. Por su parte, el diputado Jon Iñarritu ha criticado que se cree "otro falso mito del felipismo ejemplar cuando se está derrumbando el mito del juancarlismo". El PP ha dejado claro que no cuenten con ellos para una reforma constitucional que ponga en duda la Monarquía.