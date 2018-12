Los zascas en la sesión más caliente del Congreso por Cataluña: Exigen a Sánchez el 155 y elecciones

"Torra está atemorizado con sus cartas"

Albert Rivera, ha dejado claro a Sánchez que "esto ya no va de derecha o izquierda, va de España. No se enteran, de verdad. España necesita unión y no cordones sanitarios contra Ciudadanos y el PP". Respecto al 155, Rivera ha destacado al presidente que "no tema al 155 que no pasa nada. ¿Quién teme al 155? Los catalanes que quieren que se aplique la ley, no". El líder ha echado en cara a Sánchez que ande con cartas ante los que obstruyen autopistas. "Déjese de cartas y aplique el 155". No ha parado ahí y ha sentenciado esta acción con un frase: : "Torra está temblando con las cartas que le ha enviado, son demoledoras. Después de esa carta habrá una aplicación total y absoluta de la Constitución por parte de Torra, va a jurar la bandera ya".