Los zascas entre Sánchez y Casado

Pedro Sánchez ha criticado a Casado su responsabilidad a Cataluña, el recurso del PP al Tribunal Constitucional, y le ha echado en cara que no si quiere un Gobierno apoyado en independentistas deben abstenerse y le ha recordado que han perdido todos los apoyos en Cataluña y País Vasco. Sánchez ha pedido la abstención al PP a favor de España.

"Usted habla como si no hubiera habido elecciones con los mismos argumentos de siempre"

"No hay alternativa a un gobierno socialista"

"Si usted no quiere elecciones, si no quiere que el Gobierno dependa de nacionalistas le voy a dar una mala noticia, se tiene que abstener"

"Ustedes tienen la llave de que el Gobierno no dependa de los nacionalistas"

"Usted como Rivera, tanto monta monta tanto, dice que no he hablado de Cataluña. He hablado de todas las comunidades"