El embrollo legal no cesa: las 'aldeas galas' que quieren seguir confinadas y no pueden

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha denegado el confinamiento perimetral de Montefrío . Lo hace este martes en una resolución de urgencia en la que no ratifica la orden emitida por la Junta de Andalucía el pasado 7 de mayo y en la que se dictaminaba el cierre de este municipio por su alta tasa de incidencia. No obstante, era el único pueblo de Granada sobre el que pesaba esta restricción de carácter extraordinario.

El fin del estado de alarma ha provocado que la limitación de las libertades fundamentales sea puesta en cuestión por los tribunales de justicia al entender que solo se puede tomar una decisión de este calado a través de una Ley Orgánica, para las que no son competentes las comunidades autónomas. Y que la única que hay en vigor que podría dotar de cobertura jurídica a esta orden, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, no faculta a la Junta para poder adoptar una medida de forma indiscriminada y masiva» a la totalidad de los ciudadanos de Montefrío. Sin tener en cuenta, además su estado de salud o los contactos que hubieran mantenido con enfermos. El Tribunal es claro: no se puede restringir «indiscriminadamente» un derecho fundamental apoyado en el marco normativo que hay hoy en vigor.