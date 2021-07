No hay verano que escape a la tradición de la elección de la canción que, previsiblemente, más escucharán los españoles durante los meses de vacaciones. Las cosas han cambiado en los últimos años y precisamente los más recientes no nos han dejado la oportunidad de bailar hasta el amanecer hasta cansarnos de los hits por excelencia, pero nada nos impedirá elegir la canción del verano , aunque puede que este año tenga más sentido recurrir a herramientas como Spotify para vislumbrar cuáles son las candidatas.

En cuanto a las canciones del verano que sonarán en el resto del mundo, 'good 4 u', de Olivia Rodrigo, es ya una de las más escuchadas, así como 'Bad Habits', de Ed Sheeran; 'WUSYANAME', de Tyler, o 'The Creator' con YoungBoy Never Broke Again y Ty Dolla $ign.