Estas vacaciones los planes alternativos se vuelven más apetecibles que nunca y la huida de las multitudes es tendencia. No solo se trata de evitar contagios por Covid: los largos meses de distanciamiento social y medidas restrictivas a la movilidad han generado un nuevo aprecio por el espacio propio. Por eso un plan como alquilar un barco este verano suena perfectamente apetecible y conveniente: ya sea con tu familia o con tus amigos, esto es lo que tienes que hacer si quieres alquilar una embarcación estas vacaciones.

En este campo, el título más demandado por los españoles es el llamado título de Patrón de Embarcaciones de Recreo o PER , que habilita para hacer navegación costera de barcos de hasta 15 metros. Y se trata de la titulación más demandada precisamente porque es la más adecuada para realizar todo tipo de travesías como patrón. Podrás navegar con barcos a motor y de vela, así como motos de agua, y la distancia máxima de costa a la que podrás navegar es de 12 millas náuticas.

Distinto (y más exigente) es el título de Patrón de Yate, que te permitirá manejar embarcaciones de hasta 24 metros de eslora y hasta una distancia máxima de la costa de 150 millas. De hecho, para superar esta segunda titulación es necesario haber aprobado antes el PER. Centrándonos en el primer examen, para obtener el PER no es necesario contar con ninguna titulación mínima previa, pero sí es cumplir ciertos requisitos: ser mayor de 18 años en el momento de realizar el examen teórico; superar un reconocimiento psicofísico en un centro autorizado, aprobar el examen teórico, realizar las prácticas básicas de seguridad y navegación, y realizar el curso práctico de radio operador de corto alcance.