Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock: el origen de esta fecha se encuentra en el macroconcierto 'Live Aid' de 1985

Con 16 horas de música simultánea retransmitidas en directo en 72 países, fue uno de los eventos más vistos y asistidos de la historia

(I Can't Get No) Satisfaction, de The Rolling Stones, es considerada una de las mejores canciones de rock de la historia

Puede que ni siquiera lo sepas pero, por mucho que creas que tus gustos musicales no tienen nada que ver con el rock, es muy probable que la música que escuchas esté influenciada por este importantísimo género. Por eso, y aprovechando la conmemoración del Día Mundial del Rock, que se celebra cada 13 de julio desde 1985, repasamos algunas de las mejores canciones de rock de nuestra historia. ¿Cuál es el origen del Día Mundial del Rock? ¿Qué canciones no puedes perderte si quieres conocer este género de cerca?

Día Mundial del Rock: las mejores canciones para conocer este género

Cada 13 de julio desde 1985 se conmemora el Día Mundial del Rock, y la elección de esta fecha tan concreta no es casual: tiene su origen en la celebración del macroconcierto de rock Live Aid (Ayuda en Vivo), donde se dieron cita muchos de los grandes artistas de este género en aquel momento. La finalidad del concierto era recaudar fondos en beneficio de Somalía, Etiopía y otros países de la misma zona, que atravesaban una severa crisis de hambruna.

La magnitud del evento fue tal que se celebró en dos escenarios simultáneos, repartidos en distintas ciudades a nivel global. Mientras uno se celebraba en Londres, otro tenía lugar en Filadelfia, Estados Unidos. En total fueron 16 horas de música simultánea retransmitidas en directo en 72 países, convirtiéndose en uno de los eventos más vistos y asistidos en la historia.

Toda esta estructura fue idea del irlandés Bob Geldof, cantante, compositor, actor, activista político y fundador de la organización 'Band Aid Trust'. Gracias a su iniciativa se dieron cita en este evento bandas de primer nivel como Queen, U2, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who, Scorpions, Sting, e intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton, Phil Collins y Paul McCartney, entre otros.

El éxito de este evento fue tal que acabo convirtiéndose en la fecha de celebración del Día Mundial del Rock, ya que fue el género predominante durante este macro concierto. Si quieres conocer las canciones más importantes de este género para acercarte a él, toma nota de las mejores canciones de rock de la historia, según la revista Rolling Stone:

1.- «Like a Rolling Stone», Bob Dylan.

2.- «Satisfaction», Rolling Stones.

3.- «Imagine» – John Lennon.

4.- «What´s going on», Marvin Gaye.

5.- «Respect», Aretha Franklin.

6.- «Good Vibrations», The Beach Boys.

7.- «Jhonny B Goode», Chuck Berry.

8.- «Hey Jude», The Beatles.

9.- «Smells Like Teen Spirit», Nirvana.

10.- «What I´d Say», Ray Charles.

Y si te quedas con ganas de más, el canal especializado VH1 nos ofrece un listado mucho más amplio:

1. «(I Can't Get No) Satisfaction», The Rolling Stones.

2. «Respect», Aretha Franklin.

3. «Stairway to Heaven,» Led Zeppelin.

4. «Like a Rolling Stone», Bob Dylan.

5. «Born to Run», Bruce Springsteen.

6. «Hotel California», the Eagles.

7. «Light My Fire», the Doors.

8. «Good Vibrations», the Beach Boys.

9. «Hey Jude», the Beatles.

10. «Imagine», John Lennon.

11. «Louie Louie,» the Kingsmen.

12. «Yesterday,» the Beatles.

13. «My Generation,» the Who.

14. «What's Going On,» Marvin Gaye.

15. «Johnny B. Goode,» Chuck Berry.

16. «Layla,» Derek and the Dominos.

17. «Won't Get Fooled Again,» the Who.

18. «Jailhouse Rock,» Elvis Presley.

19. «American Pie,» Don McLean.

20. «A Day in the Life,» the Beatles.

21. «I Got You (I Feel Good),» James Brown.

22. «Superstition,» Stevie Wonder.

23. «I Want to Hold Your Hand,» the Beatles.

24. «Brown Sugar,» the Rolling Stones.

25. «Purple Haze,» Jimi Hendrix.

26. «Sympathy for the Devil,» the Rolling Stones.

27. «Bohemian Rhapsody,» Queen.

28. «You Really Got Me,» the Kinks.

29. «Oh, Pretty Woman,» Roy Orbison.

30. «Bridge Over Troubled Water,» Simon & Garfunkel.

31. «Hound Dog,» Elvis Presley.

32. «Let It Be,» the Beatles.

33. «(Sittin' On) The Dock of the Bay,» Otis Redding.

34. «All Along the Watchtower,» the Jimi Hendrix Experience.

35. «Walk This Way,» Aerosmith.

36. «My Girl,» the Temptations.

37. «Rock Around the Clock,» Bill Haley & His Comets.

38. «I Heard it Through the Grapevine,» Marvin Gaye.

39. «Proud Mary,» Creedence Clearwater Revival.

40. «Born to Be Wild,» Steppenwolf.

41. «Smells Like Teen Spirit,» Nirvana.

42. «Every Breath You Take,» the Police.

43. «What'd I Say,» Ray Charles.

44. «Free Bird,» Lynyrd Skynyrd.

45. «That'll Be the Day,» Buddy Holly and the Crickets.

46. «Whole Lotta Love,» Led Zeppelin.

47. «Dream On,» Aerosmith.

48. «California Dreamin',» the Mamas and the Papas.

49. «Brown Eyed Girl,» Van Morrison.

50. «Wild Thing,» the Troggs.

51. «Suite: Judy Blue Eyes,» Crosby, Stills and Nash.

52. «Beat It,» Michael Jackson.

53. «Great Balls of Fire,» Jerry Lee Lewis.

54. «Stayin' Alive,» the Bee Gees.

55. «For What It's Worth,» the Buffalo Springfield.

56. «Blowin' in the Wind,» Bob Dylan.

57. «Twist and Shout,» the Beatles.

58. «Piano Man,» Billy Joel.

59. «She Loves You,» the Beatles.

60. «Space Oddity,» David Bowie.

61. «Strawberry Fields Forever,» the Beatles.

62. «Kashmir,» Led Zeppelin.

63. «Crazy,» Patsy Cline.

64. «London Calling,» the Clash.

65. «Jumpin' Jack Flash,» the Rolling Stones.

66. «Rock & Roll,» Led Zeppelin.

67. «Let's Stay Together,» Al Green.

68. «All Shook Up,» Elvis Presley.

69. «Maggie May,» Rod Stewart.

70. «Your Song,» Elton John.

71. «Heartbreak Hotel,» Elvis Presley.

72. «God Only Knows,» the Beach Boys.

73. «The Twist,» Chubby Checker.

74. «Good Golly, Miss Molly,» Little Richard.

75. «Sunshine of Your Love,» Cream.

76. «California Girls,» the Beach Boys.

77. «Summertime Blues,» Eddie Cochran.

78. «Blue Suede Shoes,» Carl Perkins.

79. «A Hard Day's Night,» the Beatles.

80. «Fire and Rain,» James Taylor.

81. «Gloria,» Them.

82. «Sexual Healing,» Marvin Gaye.

83. «Start Me Up,» the Rolling Stones.

84. «More Than a Feeling,» Boston.

85. «Roxanne,» the Police.

86. «We Are the Champions,» Queen.

87. «Tangled Up in Blue,» Bob Dylan.

88. «Somebody to Love,» Jefferson Airplane.

89. «Stand By Me,» Ben E. King.

90. «Whole Lotta Shakin' Going On,» Jerry Lee Lewis.

91. «You Shook Me All Night Long,» AC/DC.

92. «When Doves Cry,» Prince & the Revolution.

93. «In the Midnight Hour,» Wilson Pickett.

94. «Gimme Some Lovin',» Spencer Davis Group.

95. «Jump,» Van Halen.

96. «Thunder Road,» Bruce Springsteen.

97. «No Woman No Cry,» Bob Marley & the Wailers.

98. «La Bamba,» Ritchie Valens.

99. «We've Only Just Begun,» the Carpenters.