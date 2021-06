Hacer la maleta debería ser un proceso relativamente sencillo si no fuera por el hecho de que siempre vamos añadiendo prendas y objetos que, en realidad, no nos hacen falta. Una buena maleta sería aquella en la que no sobra absolutamente nada, valorando, eso sí, el tamaño que necesitamos en función de cuántos días vayamos a estar fuera y de qué época del año se trate. No es lo mismo viajar en verano (la ropa es mucho más ligera y ocupa menos espacio) que hacerlo en invierno (jerseys guantes abrigos… suelen ser mucho más voluminosos). Si estás preparando tu maleta para estas vacaciones, toma nota de estos trucos para hacer una maleta aprovechando el espacio.